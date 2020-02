Wijkverpleegkundigen: ‘Kwaliteit van ons werk goed, maar Kwaliteitskader Wijkverpleging slecht bekend’

Het Kwaliteitskader Wijkverpleging is, anderhalf jaar na vaststelling, nog niet breed bekend onder verpleegkundigen en verzorgenden in de wijkverpleging. Wel voldoet de wijkverpleging al aan veel van de kenmerken van goede wijkverpleging die in dit Kwaliteitskader zijn opgenomen, zo is de mening van de verpleegkundigen en verzorgenden in de praktijk. Dit blijkt uit een vragenlijstonderzoek onder deelnemers van het landelijke Nivel Panel Verpleging & Verzorging.

Het Kwaliteitskader Wijkverpleging beschrijft kenmerken van goede wijkverpleging. Om bij te kunnen dragen aan een hogere kwaliteit van de wijkverpleging is het wenselijk dat verpleegkundigen en verzorgenden weten wat hierin staat, en dus wat er van hen wordt verwacht. De bekendheid van het Kwaliteitskader kan nog sterk worden verbeterd: een kwart van de verpleegkundigen en verzorgenden heeft er nog nooit van gehoord en 38% weet niet wat erin staat.

Wijkverpleging tevreden over kwaliteit zorg die ze bieden

Uit het onderzoek blijkt evenwel dat verreweg de meeste verpleegkundigen en verzorgenden in de uitoefening van hun beroep voldoen aan de kenmerken uit het Kwaliteitskader. Zo geeft 90% aan dat hun cliënten vaak of altijd inzage hebben in hun zorgdossier. Ook is 88% van hen van mening dat de wijkverpleging die zij geven vaak of altijd veilig is en vindt 85% dat deze zorg door goede en gekwalificeerde professionals wordt geboden.

Zorg beter organiseren als verbeterpunt

De ondervraagde verpleegkundigen en verzorgenden zijn minder te spreken over de organisatie van de zorg: 66% geeft aan dat zij zorg verlenen aan cliënten vanuit een vast en overzichtelijk team en 73% geeft aan dat de gemaakte zorgafspraken met cliënten passen bij diens leven en dagritme. Op beide punten is verbetering mogelijk.

Ondersteuning door werkgevers kan beter

De verpleegkundigen en verzorgenden geven ook aan dat zij beter ondersteund kunnen worden door hun werkgever. Ze noemen drie punten: werkgevers kunnen hen vaker mee laten denken over het organisatiebeleid (nu geeft 66% aan dit vaak of altijd te kunnen doen); er zou meer ruimte moeten zijn voor een uitwisseling met zorgopleidingen (nu geeft 74% aan dat dit vaak of altijd mogelijk is); de teamsamenstelling kan beter worden afgestemd op de zorgvraag (nu geeft 76% aan dat dit vaak of altijd het geval is). Meest positief zijn de verpleegkundigen en verzorgenden over de door de werkgever geboden ruimte om te leren van fouten en te verbeteren: 88% geeft aan dit vaak of altijd te kunnen doen.