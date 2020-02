'Minder fysiotherapie betekent meer longaanvallen bij COPD'

Patiënten met COPD -ernstige chronische aandoeningen aan de luchtwegen- hebben baat bij regelmatige fysiotherapie. Voor deze patiënten betekent intensieve fysiotherapie een betere kwaliteit van leven, een betere overall conditie en het voorkomen van longaanvallen waardoor opname in een ziekenhuis noodzakelijk is.

Uit een recent verschenen effectstudie van de Vereniging Fysiotherapie & Wetenschap is nu duidelijk gebleken dat minder fysiotherapie bij deze patiënten ook direct leidt tot een toename van het aantal longaanvallen. Deze constatering komt kort nadat de minister onlangs op vragen van Kamerlid Ploumen antwoordde dat dat verband niet bestaat. Aan de studie hebben patiënten van 22 praktijken deelgenomen.



De studie van Fysiotherapie & Wetenschap is gestart omdat het Zorginstituut Nederland -dat onlangs ook al in opspraak kwam door het sluiten van een kliniek voor astma patiënten in Davos- in 2019 het aantal fysiotherapiebehandelingen voor patiënten met (zeer) ernstig COPD plotseling verminderde.



Uit het onderzoek bleek onder meer dat COPD-patiënten die maar één keer per week kwamen revalideren aanzienlijk meer klachten hadden, vaker een ziekhuisopname en vaker medicatie (antibioticum) nodig hadden. Daarbij komt dat COPD-patiënten na elke longaanval een slechtere conditie dan voorheen hebben. Dat leidt weer tot meer klachten, een langere herstelperiode en meer zorgkosten. Longaanvallen (en dus dure ziekenhuisopname) kunnen voorkomen worden met specialistische begeleiding van deze patiënten door gerichte fysiotherapeutische revalidatie.



Initiatiefnemer van het onderzoek Drs. Martin Keesenberg is fysiotherapeut en gezondheidswetenschapper: “Ik maak mij zorgen om de patiënten met COPD omdat door minder fysiotherapeutische revalidatie het aantal toegenomen exacerbaties (longaanvallen) leidt tot een sterkere achteruitgang van de al sterk beperkte longfunctie van COPD-patiënten. De bezuiniging van het Zorginstituut op de eerstelijns fysiotherapie zal dan ook leiden tot een directe kostenstijging vanwege de dure medisch specialistische zorg in de tweede lijn. We staan met zijn allen voor de uitdaging van de stijgende zorgkosten, maar van dit soort bezuinigingen wordt de patiënt de dupe. Ik denk dat dit onderzoek voldoende aantoont dat de bezuiniging van het Zorginstituut direct moet worden teruggedraaid, zodat patiënten met ernstig COPD weer de kwaliteit van leven krijgen waar zij recht op hebben.”