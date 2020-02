Elektronische dossier ondersteunt verpleegkundigen en verzorgenden in beperkte mate

Verpleegkundigen en verzorgenden voelen zich slechts matig gesteund door het elektronische dossier waarin zij de gegevens zetten over de zorg aan cliënten. De informatie in het dossier helpt verpleegkundigen en verzorgenden bij hun activiteiten tijdens de zorgverlening, maar de compleetheid, relevantie en accuraatheid van de informatie in het dossier kan beter.

Ook over de gebruiksvriendelijkheid van de dossiers zijn zij minder positief. De mate waarin verpleegkundigen en verzorgenden steun ervaren van het gebruik van elektronische dossiers hangt niet samen met het gebruik van classificatie- of ordeningssystemen, zoals Gordon, Omaha System of NANDA-I, NIC en NOC. Dit blijkt uit een vragenlijstonderzoek onder deelnemers van het landelijke Nivel Panel Verpleging & Verzorging. Het artikel hierover is gepubliceerd in de International Journal of Nursing Studies.