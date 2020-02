Partner en jongste kind corona besmette vrouw ook positief getest

Snel

Doordat het contactonderzoek van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam meteen werd opgestart na het vinden van de eerste patiënt, werden deze nieuwe patiënten snel gevonden. Ook van deze nieuwe patiënten worden alle contacten nu in kaart gebracht.

Partner en jongste kind

De GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam benaderde gisteren contacten van de vrouw die in Diemen in thuisisolatie verblijft. Omdat sommige van deze contacten klachten hadden die kunnen duiden op COVID-19 werden zij in isolatie geplaatst en getest op aanwezigheid van het virus. Zij mochten het huis ondertussen dus niet verlaten. De partner en het jongste kind van de vrouw blijken het coronavirus nu dus ook te dragen. Ook zij verblijven nu in thuisisolatie. De resultaten van andere geteste contacten van deze patiënt waren allemaal negatief. Bij hen is het virus dus niet aangetoond. De partner is ook in Lombardije geweest. Er is geen link met de eerste patiënt in Loon op Zand. De patiënten verblijven momenteel in thuisisolatie in een woning in Diemen omdat hun woning in Amsterdam verbouwd wordt.

14 dagen quarantaine

De komende 13 dagen moeten de contacten van de eerste patiënt hun gezondheid in gaten houden. Mochten zij klachten krijgen die passen bij COVID-19 (koorts en luchtwegklachten), dan worden zij ook getest.

Hoesten en niezen

COVID-19 kan zich verspreiden via druppels. Bijvoorbeeld als iemand hoest of niest in het gezicht van een ander. Om te voorkomen dat de ziekte zich verder in Nederland verspreidt, brengen de GGD en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in kaart wie er nauw contact heeft gehad met de besmette patiënt. Deze contacten worden gemonitord en moeten twee keer per dag hun temperatuur opnemen en dit melden aan de GGD. Zij moeten zij andere klachten melden die zij hebben. Door deze maatregelen verkleinen we de kans dat de ziekte zich in Nederland kan verspreiden.