Totaal aantal coronabesmettingen stijgt naar 10. Beatrixziekenhuis 'op slot'

Het totaal aantal patiënten in Nederland dat besmet is met het coronavirus is opgelopen tot 10 personen. Dit heeft minister Bruins zondagmiddag vanuit het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) in een speciale persconferentie bekendgemaakt.

Gorinchem, Coevorden en Tilburg

Naast de 3 patiënten in Tilburg, de 3 patiënten in Amsterdam/Diemen en de patiënt in Delft, zijn er nog drie nieuwe besmettingen vastgesteld. Het gaat om een vrouw in Gorinchem, een man in Coevorden en een vrouw in Tilburg. Daarmee komt het officiële aantal van besmettingen op 10 totaal.

Overplaatsing naar Erasmus MC

De vrouw uit Gorinchem is een patiënt die ernstig ziek op de IC afdeling van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem lag. Van haar was op dat moment niet bekend dat zij besmet was met het coronavirus. Dat is later vastgesteld. Zij is vervolgens overgeplaatst naar het Erasmus MC in Rotterdam waar zij in isolatie verblijft en wordt behandeld.

Beatrixziekenhuis 'op slot'

Vanwege deze situatie is besloten om een tijdelijke opnamestop voor nieuwe patiënten voor het Beatrixziekenhuis in te stellen evenals een tijdelijke stop op bezoekers van het ziekenhuis. Eerst moet worden vastgesteld of de vrouw in het Beatrixziekenhuis ziekenhuispersoneel of andere personen heeft besmet. Dat contactonderzoek, dat door de GGD wordt uitgevoerd, is nu gaande en de uitkomst daarvan zal eerst moeten worden afgewacht.

Coevorden

In Coevorden is een man van middelbare leeftijd besmet met het coronavirus. Hij heeft in Tilburg carnaval gevierd. Het is nog niet duidelijk of de man zijn besmetting heeft opgelopen tijdens de carnaval in Tilburg. Er is een contactonderzoek opgestart rond deze man om eventuele verspreiding in kaart te brengen. De man zit in thuisisolatie.

Tilburg

De vrouw in Tilburg vierde ook carnaval in Tilburg. Rond de vrouw, die in thuisisolatie zit, loopt ook een contactonderzoek om de bron van haar besmetting in kaart te brengen.

Delft

De jonge vrouw uit Delft, waarvan zaterdagavond bekend werd dat zij is besmet, zit op dit moment in thuisisolatie. Ook bij haar loopt er een contactonderzoek om de bron van haar besmetting in kaart te brengen.

Reizigers uit gebieden met cornonavirus

Mensen die in een van de gebieden zijn geweest waar het coronavirus heerst en klachten hebben wordt geadviseerd om thuis te blijven. Worden de klachten erger, neem dan telefonisch contact op met de huisarts. Het gaat om mensen die in China, Zuid-Korea, Iran, Singapore en Noord-Italië. In Noord-Italië gaat het om de volgende provincies: de Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië.

Beperking voor huisgenoten van patiënten

Mensen die huisgenoten zijn van bevestigde patiënten en die risico hebben gelopen moeten hun sociale contacten beperken. Dat betekent dat deze mensen niet mogen werken en zo min mogelijk buiten de deur mogen komen.