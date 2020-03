Coronavirus bij 4 nieuwe patiënten in Gelderland-Zuid vastgesteld

Patiënte in Radboudumc opgenomen

Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van de Veiligheidsregio en de GGD geven aan dat het gaat om een vrouw uit Ewijk (gemeente Beuningen), een man uit Geldermalsen (gemeente West Betuwe) en een man uit Beneden-Leeuwen (gemeente West Maas en Waal) die allemaal in Noord-Italië zijn geweest. Zij verblijven thuis in isolatie. De vierde persoon, een vrouw uit Nijmegen, is opgenomen in het Radboudumc Nijmegen. Bij binnenkomst is zij meteen in isolatie verpleegd. In totaal zijn in Gelderland-Zuid nu 6 besmettingen met corona bekend.

Contactonderzoek

GGD Gelderland-Zuid is gestart met contactonderzoek GGD Gelderland-Zuid is direct begonnen met het bron- en contactonderzoek. Er wordt in kaart gebracht met wie deze patiënten contact hebben gehad. Contacten van de patiënten worden door de GGD benaderd. Zij krijgen instructies en moeten elke dag hun temperatuur opnemen. Mochten deze contacten verschijnselen krijgen die passen bij het coronavirus, dan worden zij ook in isolatie geplaatst en getest op het coronavirus.

Alert

Het RIVM en de GGD blijven alert op nieuwe besmettingen en passen het standaard protocol toe als nieuwe patiënten gevonden worden: isolatie, contactonderzoek en doorlopende monitoring van de contacten van een patiënt. Door deze maatregelen verkleinen we de kans dat de ziekte zich verder kan verspreiden.

Inwoners

Inwoners die niet zijn gebeld door de GGD, hebben geen nauw contact gehad met de besmette personen en hoeven zich geen zorgen te maken. Voor zover nu bekend, is er geen verband tussen de 6 besmette personen in Gelderland-Zuid.

Volgens richtlijn van het RIVM kunnen alle activiteiten in gemeenten gewoon doorgaan.