Coronabesmetting in Oosterbeek

Een inwoner van Oosterbeek is besmet geraakt met het coronavirus (COVID-19). Dit is na laboratoriumonderzoek vastgesteld. De man was vorige week met partner en kinderen in Noord-Italië. Toen hij klachten kreeg, is hij uit voorzorg thuis gebleven. De patiënt zit in thuisisolatie en maakt het naar omstandigheden goed. De rest van het gezin vertoont geen klachten. Hun contacten worden tot een minimum beperkt.