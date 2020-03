Opnieuw coronabesmetting in Oosterbeek

De Brabantse gezinsleden hadden bij terugkomst in Nederland klachten en bleken besmet. Het gezin uit Oosterbeek werd als risicocontact van hen aangemerkt en uit voorzorg meteen in thuisisolatie geplaatst. Zij hebben geen contact gehad met anderen. Het gezin is in goede conditie en wordt door de GGD gemonitord.

Op dit moment zijn er 9 vastgestelde besmettingen met het coronavirus in de regio Gelderland-Midden.