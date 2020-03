RIVM: 56 nieuwe patiënten, totaal nu 321 positieve testen

Noord-Brabant

De meeste patiënten komen uit Brabant: 134. Na Brabant wonen de meeste patiënten in Utrecht: 52. Van 150 personen is bekend dat zij COVID-19 in het buitenland hebben opgelopen. De meeste patiënten waren in Italië. Hiernaast waren er patiënten in Duitsland, Frankrijk, Iran, Oostenrijk, Kaapverdië, Groot-Brittanië en Hong Kong. Van 90 patiënten wordt nog onderzoek gedaan wat de mogelijke bron kan zijn.

Onderzoek in Noord-Brabant

'De uitkomsten van het onderzoek dat dit weekend onder zorgmedewerkers in Noord-Brabant werd gehouden, zijn nog niet bekend. Hier volgt binnenkort meer informatie over', aldus het RIVM.