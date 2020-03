Van ruim 300 geteste medewerkers ETZ-ziekenhuis 28 besmet met coronavirus

Op verzoek van het RIVM heeft het Elisabeth-Tweesteden ziekenhuis (ETZ) meegedaan aan de corona-steekproef. 'Hierbij zijn 301 medewerkers getest die milde luchtwegklachten hadden, maar niet in een risicogebied zijn geweest of met een besmette patiënt contact hebben gehad. Bij 28 van de 301 geteste medewerkers is het coronavirus vastgesteld', zo meldt het ETZ dinsdag.

Voorzorg

'Alle medewerkers van het ETZ monitoren hun gezondheid nauwkeurig. Bij verkoudheidsverschijnselen testen wij hen uit voorzorg in een van de speciaal ingerichte testruimtes van het ziekenhuis. Bij een positieve test, gaan zij niet meer aan het werk. Zij blijven in thuisisolatie tot ze beter zijn', aldus het ETZ. Patiënten die zich melden met koorts en luchtwegklachten worden in druppel-contact isolatie behandeld. Wanneer het ETZ vermoedt dat de patiënt corona heeft, blijft de patiënt in druppel-contact isolatie volgens het protocol.

Preventieve maatregelen

Om de patiënten en medewerkers van het ETZ te beschermen tegen het coronavirus, heeft het ziekenhuis een aantal voorzorgsmaatregelen genomen. Zo worden patiënten en bezoekers geen hand meer gegeven. Bij alle ingangen staan houders met handhygiënepompjes waar je je handen kunt ontsmetten.

Aanvullende maatregelen

Iedere dag bekijkt het ETZ of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Het ETZ werkt hierin nauw samen met het RIVM, de GGD en de Veiligheidsregio.