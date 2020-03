FNV: Supermarktpersoneel onvoldoende beschermd tegen corona-besmetting

FNV krijgt van supermarktmedewerkers uit het hele land verontrustende meldingen binnen. ‘Medewerkers vertellen dat ze ondanks dat ze ziek zijn, toch moeten komen werken. En hoewel je in elke winkel je handen kunt wassen, is het belangrijk dat vaak te kunnen doen. Kassamedewerkers zitten vaak twee uur achter elkaar aan de kassa’, vertelt Lillian Bakhuijsen FNV-bestuurder Handel.

Werkgever verantwoordelijk voor veilige werkomgeving

Werkgevers zijn wettelijk verantwoordelijk om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Daarom dringt de FNV er met klem op aan dat werkgevers in deze sector nu hun verantwoordelijkheid moeten nemen en hun personeel beter beschermen.

Meldingen

‘We krijgen namelijk ook meldingen van FNV-leden uit het hele land dat zij heel slecht worden geïnformeerd door hun werkgevers over wat de voorzorgsmaatregelen zijn. Of wat hun rechten zijn. Wij zijn daarom nu bezig supermarktmedewerkers via verschillende social media kanalen precies te informeren’, vertelt Fatma Bugdayci FNV-bestuurder Handel. ‘Als medewerkers vinden dat hun werkgever niet juist handelt, moeten zij hun werkgever daarop aanspreken. En hun klacht melden bij de ondernemingsraad’, zegt Bakhuijsen.

Hamstergedrag

Door het hamstergedrag van veel klanten ontstaat daarnaast de situatie dat er makkelijk meer dan 100 mensen tegelijk in de grotere winkels zijn. ‘We krijgen geen signalen binnen dat daarop wordt ingegrepen door filiaalmanagers’, vertelt Bugdayci. Bij de FNV komen ook meldingen binnen van klanten die de medewerkers "voor de grap" aanraken.