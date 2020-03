Dodental stijgt naar 20 en positief geteste personen naar 1.135

Sinds zaterdag zijn er zijn 8 patiënten overleden aan COVID-19 in de leeftijd van 59 tot 94 jaar. 'De meesten zijn ouder dan 70 jaar en hadden onderliggend lijden', zo meldt het RIVM zondag.

Totaal 20 personen overleden

'In totaal zijn er nu 20 mensen gestorven aan de ziekte. In totaal zijn 162 patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis', aldus het RIVM.

Totaal 1.135 personen positief getest

Sinds zaterdag zijn er 176 nieuwe mensen positief getest op COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus. Daarmee komt het totaal positief geteste mensen op 1135.