84 procent Nederlanders: extra hulp nodig voor kwetsbaren in quarantaine

Het Rode Kruis opent de speciale Rode Kruis Hulplijn (070-4455888) voor mensen die een luisterend oor, advies of extra hulp kunnen gebruiken omdat zij in quarantaine of thuisisolatie zitten in verband met het coronavirus (COVID19). 84 procent van de Nederlanders denkt dat de kwetsbaren (ouderen en zieken) in Nederland extra hulp kunnen gebruiken tijdens quarantaine of thuisisolatie. Dat blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis. De respondenten schatten in dat deze mensen vooral behoefte hebben aan iemand die boodschappen voor hen doet en helpt met het verzorgen van een maaltijd. Meer dan de helft van de Nederlanders (56 procent) maakt zich zorgen over de situatie van een kwetsbaar persoon in hun omgeving wanneer deze in thuisisolatie of quarantaine zou moeten.

,,We krijgen signalen dat er veel ouderen zijn met zorgen. Via de Rode Kruis Hulplijn kunnen we over de zorgen praten, advies geven over hun specifieke situatie en waar nodig ook doorverwijzen naar de juiste hulp. Hiermee willen we zorgen wegnemen in een onzekere tijd.”, zegt Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis. ,,Tegelijkertijd zien we enorme saamhorigheid in de samenleving, terwijl we juist minder samen kunnen zijn. Mensen geven massaal aan dat zij elkaar willen helpen. Uit ons onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat 81 procent van de Nederlanders boodschappen wil doen voor mensen die dat nu niet kunnen. Dat is mooi. Het is wel belangrijk dat we kijken hoe we het betalen veilig kunnen doen, zonder in contact te komen met de persoon die in quarantaine of isolatie zit.”

Zelf voorbereid

Nederlanders lijken zich vooral zorgen te maken om de ouderen en zwakkeren in hun omgeving. Bijna 40 procent van de ondervraagden geeft aan dat zij zichzelf goed genoeg voorbereid voelen op een eventuele quarantaine of thuisisolatie. Een derde van de Nederlanders zegt slechts 2 tot 3 dagen te kunnen leven op de boodschappen die zij op dit moment in huis hebben. De meeste mensen denken het tussen de 4 en 7 dagen uit te houden zonder naar de supermarkt te hoeven.

Angstig

Sommige mensen voelen zich angstig nu het virus zich verder verspreidt in Nederland. In een situatie zoals deze is het normaal dat mensen dit soort gevoelens hebben. Wat helpt, is erover praten met mensen die je vertrouwt. Ook is het belangrijk om te beseffen dat niet al het nieuws dat voorbij komt, klopt. Het is het beste om je te baseren op betrouwbare bronnen als de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), RIVM en het Rode Kruis. Als je merkt dat bepaalde nieuwsberichten ervoor zorgen dat je van streek raakt, kun je dat soort berichten beter mijden. Mocht je thuis moeten blijven vanwege het coronavirus, dan is het goed om een dagschema aan te houden en er een gezonde levensstijl op na te houden, bijvoorbeeld door te blijven sporten binnenshuis, als je je goed voelt. Het is het beste om bij angst het drinken van alcohol achterwege te laten.

Voorlichting

Er is de laatste weken veel aandacht voor voorlichting over hygiëne in verband met de uitbraak van het virus. Drie weken geleden was slechts 34 procent van de Nederlanders zich ervan bewust dat je bij verkeerd gebruik van mondkapjes juist een groter risico zou kunnen lopen op besmetting. Op dit moment is 65 procent van de Nederlanders zich hiervan bewust.

Hulpverleners Rode Kruis

Het Rode Kruis heeft getrainde hulpverleners paraat staan om hulpdiensten te ondersteunen. Ook is er het burgerhulpnetwerk Rode Kruis Ready2Help. Mensen die anderen willen helpen in noodsituaties, kunnen zich daarbij aanmelden via www.rodekruis.nl.