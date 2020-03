RIVM wil van 100.000 Nederlanders gezondheidsklachten COVID-19 monitoren

Vanaf vandaag kunnen mensen in Nederland helpen bij het in kaart brengen van klachten die kunnen wijzen op het nieuwe Coronavirus. 'Mensen kunnen via infectieradar.nl meedoen. Zij geven dan eens per week door of zij in de afgelopen week koorts of andere klachten hadden', zo maakt het RIVM dinsdag bekend.

Verspreiding in kaart brengen

'Hiermee kan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu volgen hoe gezondheidsklachten verspreid zijn over het land en hoe dit zich ontwikkelt in de tijd. De gegevens dienen als input voor wetenschappelijk onderzoek', aldus het RIVM.

Niet geteste personen niet in beeld

Het RIVM volgt de ontwikkeling van het Coronavirus op basis van de verplichte meldingen van besmettingen door artsen. Maar veel mensen hebben lichte klachten en worden niet getest. Hierdoor is steeds minder goed te volgen hoe het coronavirus zich ontwikkelt in Nederland.

Infectieradar

Met Infectieradar is het mogelijk toch een beeld te krijgen van de ontwikkeling van het Coronavirus. Hoe meer mensen meedoen, hoe betrouwbaarder dit beeld is. Het RIVM hoopt op ongeveer 100.000 deelnemers verspreid in Nederland. Het maakt hiervoor overigens niet uit of mensen daadwerkelijk COVID-19 hebben of bijvoorbeeld griep of een verkoudheid. Het gaat vooral om het verloop van de bijbehorende klachten en de druk die dit oplevert in de zorg.

Online aanmelden

Via de website www.infectieradar.nl kunnen mensen zich aanmelden. Zij registreren zich dan met een gebruikersnaam en e-mailadres. Na registratie ontvangen zij een vragenlijst met vragen over hun achtergrond. Die vragen gaan over geslacht en leeftijd en werk en over bestaande ziekten en aandoeningen (diabetes, astma etc).

Wekelijks online invullen

Als de deelname is geactiveerd, krijgen deelnemers wekelijks een e-mail met het verzoek om door te geven welke symptomen zij in de afgelopen week hadden. Het gaat dan om klachten als een loopneus, hoesten, niezen en koorts. Als iemand geen klachten had, geeft hij dat ook door. Dan duurt het invullen ongeveer 30 seconden. Als iemand klachten registreert, volgen enkele vragen over de details van deze klachten. Bijvoorbeeld informatie over het moment waarop de symptomen begonnen, of iemand bij een arts is geweest en of iemand ziekteverlof had. Als iemand klachten registreert, duurt het invullen van de vragenlijst 3 tot 5 minuten. Dankzij alle ingevulde gegevens is straks op een kaart van Nederland bijvoorbeeld te zien hoeveel mensen per postcodegebied koortsachtige klachten hebben.

Europees initiatief

De website Infectieradar is een onderdeel van Influenzanet. Dat is een Europees samenwerkingsverband met verschillende universiteiten en overheden. Het RIVM doet mee in dit samenwerkingsverband. Het doel van Influenzanet is om symptomen van virusinfecties, zoals griep, bij mensen in de EU European Union te volgen en in kaart te brengen. Een voorbeeld van een eerder project in Nederland is de Grote Griepmeting.