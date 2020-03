IKEA sluit alle winkels

IKEA heeft besloten om per 17 maart alle winkels in Nederland tot nader order te sluiten. Producten bestellen en thuis laten bezorgen via IKEA.nl of de online bestelling zelf ophalen bij de winkel blijft mogelijk.

Het Zweedse woonwarenhuis zegt de ontwikkelingen rondom het coronavirus in Nederland nauw in de gaten te houden en de keuzes altijd zijn in het belang van de medewerkers, de klanten en organisatie.

De gezondheid en veiligheid van de bezoekers en medewerkers zijn voor IKEA topprioriteit. IKEA zegt alert te blijven op de genomen maatregelen en adviezen vanuit het RIVM en de Nederlandse overheid.

Informatie over je bezorging

De bezorgers brengen de producten tijdelijk tot aan je voordeur. Dit om direct persoonlijk contact zoveel mogelijk te vermijden. Mocht men in een appartement wonen, dan wordt de bestelling nog wel tot de voordeur bezorgd. Indien er geen lift aanwezig is, wordt er tot en met de 4e verdieping bezorgd.

"Elke dag bezoeken duizenden mensen onze winkels. Wij zijn ons bewust van de uitdagende situatie waar wij ons door het coronavirus in bevinden en de maatschappelijke verantwoordelijkheid die wij als grote retailer hierin hebben. De gezondheid van onze medewerkers en klanten is voor ons topprioriteit, daarom hebben wij uit voorzorg besloten tot nader order al onze winkels in Nederland te sluiten", aldus Paul de Jong, Country Retail Manager IKEA Nederland.