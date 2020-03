Deur open voor voormalig verpleegkundigen en artsen vanwege corona-uitbraak

Voormalige verpleegkundigen en artsen van wie de registratie in het BIG-register is verlopen na 1 januari 2018, mogen bij uitzondering weer aan de slag in de zorg, zonder dat zij zich opnieuw in het register inschrijven. Dit heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) woensdag besloten.