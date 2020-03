Duizenden beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen aangeboden bij Rode Kruis

Duizenden beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen zijn bij het Rode Kruis aangeboden: meer dan 125.000 maskers, ruim 36.000 beschermingsbrillen en 500 liter desinfectant. Afgelopen vrijdagavond vroeg de hulporganisatie particulieren en ondernemers die beschikken over de juiste materialen hun spullen te doneren aan de hulporganisatie. Minister de Jonge van VWS ondersteunt het initiatief. Het Rode Kruis stelt alle ingezamelde spullen beschikbaar voor de zorg via de hiervoor ingestelde distributielijnen. Op deze manier kunnen de materialen terechtkomen bij de zorginstellingen waar ze op dit moment het hardst nodig zijn. Aan de oproep is goed gehoor gegeven. Vandaag komen de eerste materialen binnen bij het Rode Kruis voor controle en sortering.

Tientallen vrijwilligers van het Rode Kruis hebben het hele weekend gebeld om het grote aanbod aan materiaal te inventariseren. En ook vandaag gaan ze weer verder met alle meldingen die nog steeds binnenkomen. Zowel grote als kleine partijen zijn aangeboden; er is zelfs beademingsapparatuur beschikbaar gesteld. Ook klussers melden zich, die nog een verdwaalde doos geschikte mondmaskers over hadden na hun laatste opknapwerk.

Peter Lasschuijt, crisiscoördinator bij het Rode Kruis en verantwoordelijk voor de inzamelactie: “Het is fantastisch om te zien dat mensen gehoor hebben gegeven aan onze vraag. De mailbox stroomde vol na de eerste oproep voor medische hulpmiddelen, waar nu een tekort aan is. Daarna zijn we direct gaan bellen om te vragen of het echt om de benodigde spullen gaat en na een zorgvuldige check om af te spreken hoe we ze inzamelen. De eerste lichtingen komen vandaag bij ons aan.”

Brillen en schorten

Vrijwilligers staan klaar om de materialen die vanaf vandaag binnenkomen te controleren en te sorteren. Corinne van de Laar is een van hen en betrokken in dit proces vanwege haar uitgebreide ervaring in de zorg. “We controleren of de materialen die aangeboden worden op de lijst staan en of ze bruikbaar zijn. Als al het materiaal centraal verzameld is, doet het Rode Kruis opnieuw een check voordat het overgedragen wordt aan de zorg. Ondanks dat de middelen schaars zijn, moeten ze wel geschikt zijn in deze situatie. Ik ondersteun alle vrijwilligers die vragen hebben in het contact met de donateurs.”

Na inzameling, sortering en controle draagt het Rode Kruis de spullen over aan het Landelijke Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en GGD GHOR Nederland. Zij zorgen dat de middelen bij de zorginstellingen komen waar ze het hardst nodig zijn. Nog altijd kunnen ondernemers en particulieren die de juiste middelen hebben en willen doneren, zich melden bij het Rode Kruis: Er is behoefte aan: FFP 1, 2 en 3 maskers, chirurgische maskers, schorten (disposible), handschoenen, beschermingsbrillen, desinfectia, diagnostische testen (inclusief PCR-materiaal, swabs en media) en beademingsapparatuur. Na aanmelding neemt de hulporganisatie zo spoedig mogelijk contact op met de aanbieder.