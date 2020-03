RIVM deelt details onderliggende aandoeningen overleden coronapatiënten

Totaal 213 patiënten overleden

'Er zijn in totaal 213 mensen overleden aan de ziekte. De leeftijd van de overledenen ligt tussen de 55 en 97 jaar. De gemiddelde leeftijd bij overlijden is 82 jaar', aldus het RIVM.

Hoge bloeddruk en diabetes meest voorkomende onderliggende lijden overledenen

Van de 213 overledenen hadden 52 personen (27,5%) ook te maken met hart- en vaatziekten en/of een te hoge bloeddruk. Bij 30 (15,9%) overleden personen speelde diabetes ook een rol. Bij 24 (12,7%) overleden personen speelde ook een chronische longaandoening een rol en bij 13 (6,9%) overleden personen was ook een nieraandoening.

Totaal 4749 personen besmet

Sinds zondag zijn 545 mensen positief getest op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 4749. Onder hen zijn 1230 mensen die in het ziekenhuis opgenomen zijn (geweest).

De meeste positief geteste mensen wonen in de provincie Noord Brabant, namelijk 1558 personen. Daarna zijn de meeste positief geteste mensen gemeld in Zuid-Holland (647) en Noord-Holland (600).

Totaaloverzicht besmettingen per provincie

Drenthe 49 (1%)

Flevoland 67 (1.4%)

Friesland 39 (0.8%)

Gelderland 520 (10.9%)

Groningen 71 (1.5%)

Limburg 502 (10.6%)

Noord-Brabant 1558 (32.8%)

Noord-Holland 600 (12.6%)

Overijssel 226 (4.8%)

Utrecht 415 (8.7%)

Zeeland 55 (1.2%)

Zuid-Holland 647 (13.6%)

Werkelijk aantal besmettingen ligt hoger

Het werkelijke aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt hoger dan het aantal dat hier genoemd wordt. Dit komt omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt, maar vooral patiënten die zo ziek zijn dat ze in het ziekenhuis opgenomen worden en zorgverleners.