Covid-19: EU koopt voor 50 miljoen euro medische apparatuur voor ziekenhuizen

Medische apparatuur voor de intensive care

Het Europees Parlement werkt samen met EU-landen om een bedrag van 40 miljoen euro vrij te maken voor medische apparatuur voor de intensive care, met name beademingstoestellen en persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals herbruikbare mondkapjes maar ook testkits.

Gezamenlijke aanbestedingsprocedure beademingsapparatuur

Ook de lidstaten bundelen hun krachten via een gezamenlijke aanbestedingsprocedure om persoonlijke beschermingsmiddelen, beademingsapparatuur en testkits in te kopen. Het doel van een gezamenlijke aankoop is ervoor te zorgen dat de deelnemende EU-landen op betere voorwaarden en tegen lagere prijzen kunnen beschikken over de noodzakelijke middelen en apparatuur, en kunnen vertrouwen op een goede bevoorrading.

Citaat

In reactie op het voorstel van de Europese Commissie zei Pascal Canfin (Renew, FR) de voorzitter van de EP-Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid het volgende. 'Europa heeft vorige week een aantal historische besluiten genomen om de gevolgen van Covid-19 op onder meer de economie, te bestrijden. We kunnen het niet vaak en hard genoeg zeggen: Europa doet alles wat het kan om levens te redden. Het EU-mechanisme voor civiele bescherming heeft al eerder EU-burgers gered te midden van aardbevingen, orkanen en overstromingen en bij het bestrijden van bosbranden. Via rescEU gebruiken we nu voor het eerst EU-fondsen in de strijd tegen het coronavirus door ervoor te zorgen dat we over levensreddende medische en beschermende middelen beschikken. Dit is EU-solidariteit in actie. De huidige crisis laat ook het belang zien van een volwaardige financiering van het EU-mechanisme voor civiele bescherming in de periode na 2020, in lijn met de positie van het Europees Parlement', concludeert Canfin.

Achtergrond

RescEU maakt deel uit van het EU-mechanisme voor civiele bescherming, dat de samenwerking tussen de EU-landen op het gebied van civiele bescherming versterkt. Sinds de oprichting van rescEU in 2019 kan de EU de lidstaten die door rampen worden getroffen rechtstreeks hulp bieden als de nationale capaciteit overbelast is. Dankzij het EU-mechanisme voor civiele bescherming zijn al meer dan 1.800 burgers uit de hele wereld gerepatrieerd sinds de uitbraak van Covid-19.