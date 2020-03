Roche maakt receptuur coronatestvloeistof na commotie toch bekend

Commotie

De laatste dagen was de farmaceut in opspraak geraakt omdat het de samenstelling van de coronatestvloeistof niet vrij wilde geven. Roche liet weten dat het recept al sinds 1990 openbaar is maar dat bleek onjuist.

Testvloeistof

Laboratoria hebben de speciale vloeistof nodig om te kunnen testen of iemand besmet is met het coronavirus. Roche heeft vrijdag aangegeven 'te begrijpen dat er een enorme vraag is naar COVID-19-tests in Nederland en wil alles doen wat in haar vermogen ligt om patiënten en zorgverleners te ondersteunen', aldus een persbericht van vandaag.

Lysisbufferoplossing

Op dit moment is er geen tekort aan de lysisbufferoplossing van Roche. Er is ook geen patentbescherming op lysisbuffer zelf, zo laat Roche vrijdag ook weten. Roche zal in nauwe samenwerking met de overheid zoeken naar partijen die in staat zijn om lysis buffer veilig en betrouwbaar te kunnen produceren. Daarmee kan een stap worden gezet om de testcapaciteit te vergroten. 'Onze teams blijven keihard werken om ziekenhuizen en laboratoria over de hele wereld in staat te stellen zo veel mogelijk tests uit te voeren', aldus Roche.