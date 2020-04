Verschillen in overstappen tussen jongeren en ouderen lijken kleiner te worden

In 2020 geeft 7% van de verzekerden aan te zijn overgestapt van zorgverzekeraar. Jongeren geven net als in voorgaande jaren vaker aan te zijn overgestapt dan ouderen. De verschillen tussen jongeren en ouderen lijken wel kleiner te worden. De hoogte van de premie is de meest genoemde reden om over te stappen. Dit blijkt uit onderzoek binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel.

Verzekerden kunnen jaarlijks overstappen naar een andere zorgverzekeraar wanneer zij niet tevreden zijn over de prijs en/of kwaliteit van de huidige zorgverzekering of wanneer een andere zorgverzekeraar een beter passend pakket te bieden heeft.

Verzekerdenmobiliteit is een belangrijke pijler in het Nederlandse zorgstelsel

Voor de werking van het zorgstelsel is het van belang dat verzekerden hun zorgverzekering kiezen op basis van zowel prijs als kwaliteit. Van de verzekerden die zijn overgestapt, noemde een op de drie ontevredenheid over de premie als reden om te wisselen. Daarmee geven de overstappers dit jaar vooral een prijsprikkel af aan de verzekeraars.

Overstapverschil tussen jongeren en ouderen wordt kleiner

In 2020 geeft in totaal 7% van de verzekerden aan te zijn overgestapt van zorgverzekeraar. Dit is iets minder dan in voorgaande jaren, toen tussen de 8% en 10% van de verzekerden aangaf te zijn overgestapt. We zien het volgende met betrekking tot de verschillende leeftijdsgroepen:

Jongeren (donkerblauw) geven het vaakst aan te wisselen van zorgverzekeraar: in 2020 geeft 11% van de 18- tot 39-jarigen aan te zijn overgestapt van zorgverzekeraar, tegenover 6% van de 40- tot 64-jarigen (zwart) en 5% van de mensen van 65 jaar en ouder (groen).

Ook in eerdere jaren gaven jongeren (donkerblauw) vaker aan over te stappen dan mensen van 40-64 jaar (lichtblauw) en ouderen (roze).

Het percentage overstappers van 65 jaar en ouder neemt de laatste jaren toe, terwijl 18- tot 39-jarigen in 2020 minder vaak zijn overgestapt dan in 2019. Hierdoor zijn, in 2020, de verschillen in percentages overstappers tussen de leeftijdsgroepen kleiner dan in voorgaande jaren.