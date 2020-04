Capaciteit opname en spoedoperaties voor letsel na ongelukken beperkt

De Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT) geeft aan dat door het Corona virus de mogelijkheden voor opnames en spoedoperaties voor letsels na ongelukken op dit moment nog steeds beperkt zijn. Ondanks dat het aantal nieuwe Corona patiënten voorzichtig lijkt te stabiliseren, liggen de afdelingen en IC’s van de meeste ziekenhuizen nog steeds erg vol. Hierdoor zijn er op dit moment beperkte mogelijkheden om grote aantallen patiënten met botbreuken en andere ernstige letsels te kunnen behandelen. Daarom maken traumachirurgen zich zorgen als Nederland komend Paasweekend vanwege het mooie weer massaal op de motor of racefiets stapt.

Motorrijders en wielrenners zijn namelijk relatief kwetsbaar bij ongelukken en zorgen jaarlijks voor veel ernstige letsels, zoals botbreuken, borstkasletsels, hersenletsel en inwendige bloedingen. Traumachirurgen voeren elk jaar tijdens het Paasweekend een groot aantal spoedoperaties uit vanwege letsels bij motorrijders en wielrenners. De ziekenhuizen kunnen deze zorg normaalgesproken goed aan. Dit jaar is de capaciteit om veel ongevalspatiënten te behandelen echter beperkt door het Corona virus.

“Het is heel begrijpelijk dat mensen met dit mooie weer lekker naar buiten willen. Toch kunnen wij alleen maar adviseren om zoveel mogelijk thuis te blijven en proberen te voorkomen dat er nare ongelukken gebeuren. Mochten mensen toch per sé op de motorfiets of racefiets willen stappen, wees dan extra voorzichtig en geniet op een veilige manier van het mooie weer” aldus de NVT.