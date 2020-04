''Luchtvochtigheid speelt een belangrijke rol bij de verspreiding van het coronavirus''

Volgens het onderzoek van De Hond blijkt dat de snelheid van verspreiding van het virus bij lagere specifieke luchtvochtigheid een stuk hoger is, dan bij een luchtvochtigheid van boven de 6g/kg.

''De locaties in de wereld waar de COVID-19 uitbarsting is geweest, was het weer langere tijd tussen 4 en 11 graden en de luchtvaardigheid onder 6g/kg. Op andere locaties (zoals zuidelijk Italië, vele staten in de VS en de warmere landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika) zie je zulke uitbraken niet. Ja, daar zijn ook wel nieuwe gevallen, maar de toename is niet zo razendsnel als in Lombardije, Nederland en New York.''

Op 10 maart kwamen in een kerkgebouw in de buurt van Seattle zo'n 60 mensen bij elkaar. Zij hielden zich aan de onderlinge afstand en raakten elkaar ook niet aan. Geen van de aanwezigen had symptomen. Na 3 weken bleken 45 van de 60 het virus te hebben, 2 van de oudere koorleden zijn inmiddels overleden.

Experiment

De Hond verwijst naar een experiment van de Japanse organisatie voor infectieziekten. Daarop is te zien hoe een snelheids-camera zichtbaar maakt hoe mensen worden besmet wanneer iemand in het gezelschap niest.

Naast grotere druppels, die inderdaad niet verder komen dan een meter of zo, komen er ook veel kleinere elementen naar buiten, die worden micro droplets (aerosols) genoemd. Die kunnen lang blijven hangen en als het ware gaan zweven. Dit is de situatie, zoals de video weergeeft, na 20 minuten in een gesloten ruimte.

Ten aanzien van de verspreidingsmogelijkheden van het virus binnenshuis (of in winkels, ziekenhuizen, kantoren en kerken) kan dus gesteld worden dat de aerosols van één besmette persoon kunnen zorgen voor de besmetting van een groot aantal personen. Ook als die andere personen zich op grotere afstand bevinden dan anderhalve meter. Dat zorgt dus voor een sterke stijging van de R0 (snelheid van verspreiding). Wanneer je naar de grote uitbraken bij verzorgingshuizen kijkt, wordt door De Hond ook gewezen naar luchtcirculatie. Ook dit blijkt een belangrijke verspreider.

De Hond vindt het dan ook belangrijk dat iedereen een mondkap gaat dragen. Niet om zelf niet besmet te raken, maar juist om een ander niet te besmetten.