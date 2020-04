ActiZ: kabinet 'gevaarlijk' onduidelijk over mondkapjes in zorg

ActiZ, de branchevereniging van bijna 400 organisaties die actief zijn op het gebied van zorg en ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken en jeugd, is verbijsterd over het gebrek aan duidelijkheid en perspectief voor de ouderenzorg tijdens de persconferentie van het kabinet van gisteravond. Dit meldt ActiZ woensdag.

'Voortdurende onduidelijkheid en de gebrekkige communicatie'

ActiZ laakt met name de voortdurende onduidelijkheid en de gebrekkige communicatie over beschikbaarheid en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen voor zorgmedewerkers buiten de ziekenhuizen, waaronder de 400 duizend medewerkers van de leden van ActiZ. De onrust onder zorgmedewerkers in verpleeghuizen en in de wijkverpleging neemt de laatste weken toe vanwege de doorgaande besmetting met het virus en de vele verhalen die de ronde doen over de oorzaken daarvan.

Uitleg

Wetenschappers en experts, soms ook verbonden aan het ministerie van VWS, verschillen van mening over het al dan niet preventief moeten gebruiken van met name mondmaskers. ActiZ vraagt samen met andere branche- en beroepsverenigingen al geruime tijd aan VWS en RIVM om duidelijke herijking, onderbouwing en uitleg van de huidige richtlijnen voor de zorgorganisaties. Ook in de aanloop naar de persconferentie is het kabinet nadrukkelijk opgeroepen hier expliciet aandacht aan te besteden.

Oproep

ActiZ roept de Tweede Kamer op om vanmiddag tijdens het debat over het verlengen van de coronamaatregelen helderheid te eisen van het kabinet over de huidige RIVM-richtlijn om zo zuinig mogelijk om te gaan met de beschikbare beschermingsmiddelen. ActiZ blijft bij voorkeur de RIVM-richtlijn volgen, maar dan moet die richtlijn wel rekening houden met de toenemende gevoelens van onveiligheid onder zorgmedewerkers. Dat betekent dat door het RIVM klip en klaar duidelijk moet worden gemaakt of preventief gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zinvol is of niet.

Meer spullen

‘We hebben veel meer beschermingsmiddelen nodig’, zegt ActiZ-bestuurslid Conny Helder. ‘Die hebben we nodig zodat onze medewerkers zich weer veilig voelen en beschermingsmiddelen preventief ingezet kunnen worden als daar ook maar enige aanleiding toe is. We moeten te allen tijde zorg kunnen blijven leveren. Het kan niet zo zijn dat medewerkers thuisblijven uit angst. We hebben iedereen immers keihard nodig nu. En we hebben beschermingsmiddelen nodig om weer veilig bezoekers te kunnen ontvangen in verpleeghuizen als de bezoekregeling versoepeld wordt. Dat is een voorwaarde om zodra het kan verpleeghuisbewoners weer echt contact te laten hebben met hun familie en naasten.’