3D geprinte wattenstaafjes zijn geschikt voor COVID-19 test

In Nederland zijn er door de crisis verschillende initiatieven gestart om voorraden van testmaterialen veilig te stellen. De afgelopen paar weken heeft dit gezorgd voor een aantal productielijnen voor wattenstaafjes die nodig zijn voor het afnemen van monsters om te testen voor aanwezigheid van SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is vanuit de taskforce diagnostiek betrokken bij het testen van de prototypes en zorgt voor het valideren van het testmateriaal. Daarbij wordt gekeken of het materiaal geschikt is voor het afnemen van de test. Deze week bleken 3D geprinte ‘wattenstaafjes’ geschikt als afnamemateriaal.

De 3D wattenstaafjes worden vanaf 21 april geprint door een speciaal bedrijf. De productie loopt op tot 30.000 stuks per dag eind april. De verspreiding onder de laboratoria en GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst -en in Nederland vindt plaats via het Landelijke Consortium Hulpmiddelen (LCH).

Ook worden er nog andere methoden onderzocht om de voorraad op te schroeven, waaronder het gieten van wattenstaafjes. Deze methoden worden in hoog tempo onderzocht, gevalideerd en geproduceerd in Nederland. Doel daarvan is om de voorraden in Nederland op orde te krijgen om eventuele tekorten op te kunnen vangen. Dat is nodig om aan een grotere vraag te kunnen voldoen als gevolg van de verruiming van het testbeleid. De huidige afspraken met leveranciers voor de import van de wattenstaafjes blijven daarnaast gewoon doorlopen.

Het RIVM is een van de partijen in de taskforce diagnostiek die onder regie van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is opgericht. Deze taskforce maakt deel uit van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen.