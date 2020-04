Artsen UK waarschuwen voor corona bij kinderen

De Britse Nationale Gezondheidsdienst (NHS) maakt zich zorgen, nu blijkt dat er steeds meer kinderen worden gemeld in het ziekenhuis met vermoedelijk corona.

Het gaat om meerdere kinderen die in de afgelopen drie weken in het ziekenhuis werden aangemeld. De patiënten klaagden onder meer over hevige buikpijn en diarree. Dokters krijgen het dringende verzoek om extra aandacht aan dit fenomeen te besteden.

De patienten hadden last van koorts, ademhalingsproblemen, hevige buikpijn en diarree. Hun bloedwaarden komen overeen met kinderen die zwaar sukkelden met Covid-19. De artsen zagen dat de kinderen de symptomen van het toxischeshocksyndroom en de ziekte van Kawasaki hadden.

Het is onbekend of de kinderen al drager waren van het virus. Als dat zo is, dan bestaat de kans dat er dus toch nog zware naweeën kunnen volgen.

Voorlopig gaat het om een beperkt aantal kinderen. Cijfers ontbreken. De NHS vond het nu tijd om andere artsen in landen te waarschuwen voor de toename. Wanneer kinderen klachten ontwikkelen, dan zo spoedig mogelijk naar een arts, zo luidt het advies.

In Italië en Spanje werden eerder zieke kinderen gemeld.