Onderzoek corona bij katten van met covid-19 besmette zorgmedewerkers

Monsters nemen van katten

'Hiervoor sluiten we aan bij onderzoek vanuit humane ziekenhuizen waarbij in een vragenlijst voor zorgmedewerkers die besmet zijn geraakt, de vraag wordt toegevoegd of ze een kat hebben en, zo ja, of mensen van de universiteit langs mogen komen om daar monsters van te nemen', aldus de universiteit

'Katten spelen verwaarloosbare rol in verspreiding'

Onderzoeker Els Broens van de faculteit Diergeneeskunde is één van de projectleiders van het onderzoek. 'Volgens de informatie die we nu hebben denken we niet dat katten bijdragen aan de verspreiding van het virus. De overdracht van mens op mens is het allerbelangrijkste en katten spelen een verwaarloosbare rol.'

Dieren opzettelijk besmetten

In China is geprobeerd om honden, katten, fretten, kippen, eenden en varkens opzettelijk met het virus te besmetten. Bij een paar fretten en katten is dat gelukt. 'Maar dat is niet hoe het in de natuur gaat', zegt Broens. Zij wil daarom graag onderzoeken of een ziek mens een kat kan besmetten en of een besmetting van kat naar kat kan gaan, hoe goed dat gaat en of die katten dan ook een infectie doormaken.

Wageningen Bioveterinary Research en ErasmusMC

Onderzoekers van alle departementen binnen de faculteit Diergeneeskunde zijn betrokken bij het onderzoek en werken samen met Wageningen Bioveterinary Research en ErasmusMC. Broens hoopt dat het onderzoek in mei 2020 kan beginnen.