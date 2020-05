Gehoorscreening pasgeborenen weer van start

De gehoorscreening voor pasgeborenen wordt per 4 mei weer gestart. Vanwege de uitbraak van het coronavirus was de gehoorscreening tijdelijk stopgezet.

De belemmeringen voor de gehoorscreening bij pasgeborenen zijn opgelost. De vervolgdiagnostiek en behandeling voor pasgeborenen met een afwijkende uitslag is weer landelijk geborgd. En het is goed mogelijk om de gehoorscreening uit te voeren met inachtneming van de maatregelen tegen het coronavirus.



Er is ook een plan opgesteld om pasgeborenen bij wie de gehoorscreening nog niet kon worden uitgevoerd, alsnog te doen. De ouders ontvangen hierover bericht via hun eigen jeugdgezondheidszorgorganisatie.