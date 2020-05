708 COVID-patiënten op IC, aantal valt binnen de normale IC-capaciteit

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘De overall IC-bezetting is met 1098 patiënten in Nederland weer binnen de normale IC-capaciteit. Dat geeft ruimte aan de IC-medewerkers om enigszins op adem te komen. Het aantal non-COVID-patiënten op de IC is licht afgenomen, wat past bij het lagere aantal operaties dat in het weekend plaatsvindt.’



Van de Nederlandse COVID-patiënten op de IC liggen er 680 in Nederland, 27 minder dan gisteren. En 28 in Duitsland, hetzelfde aantal als gisteren. De afgelopen 24 uur zijn er 4 verplaatsingen geweest tussen de regio’s.