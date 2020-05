Laagste sterftecijfer sinds 19 maart vlak na begin corona-uitbraak in Nederland

Ten opzichte van zondag zijn er maandag bij het RIVM 26 personen als overleden gemeld. Dit is het laagste sterftecijfer sinds 19 maart jl. toen er nog 44 personen in een etmaal waren overleden en het sterfte cijfer in de dagen die volgden alleen maar verder opliep.

Opnames

Op 4 mei zijn er 44 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (geweest) gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld.

Totaal 40.770 bevestigde COVID-19 patiënten

Tot nu toe zijn er 40.770 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM. Van alle gemelde patiënten is de helft 60 jaar of ouder. Tot nu toe zijn 11.037 van de gemelde patiënten opgenomen in het ziekenhuis en 5.082 overleden. De helft van de opgenomen patiënten is 69 jaar of ouder, bij de overleden patiënten was de helft 82 jaar of ouder.