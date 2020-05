Nog 584 COVID-19 patiënten op IC, steeds meer ruimte voor reguliere zorg

Het aantal COVID-19 patiënten dat op de Intensive Care verblijft is ten opzichte van gisteren met 42 gedaald. Daarmee komt het totaal op 584. Dit blijkt donderdag uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Non-COVID-19 patiënten

Er liggen daarnaast nog 440 non-COVID-19 patiënten op de IC, 43 meer dan de voorgaande dag. Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘Het tempo van de afname van de IC-opnames ligt vandaag hoger dan in de afgelopen 5 dagen. De oorspronkelijke verwachting van 500 op 8 mei wordt naar verwachting niet volledig gehaald, maar we gaan onveranderd die kant uit. De daling van de COVID-19 IC-zorg is de afgelopen 24 uur volledig ingevuld door non-COVID-19, een teken dat ziekenhuizen andere zorg weer uitbreiden.’

Duitsland

Van de Nederlandse COVID-19 patiënten op de IC liggen er 566 in Nederland, 39 minder dan gisteren. En 18 in Duitsland, 3 minder dan gisteren door terugplaatsingen. Het aantal COVID-19 opnames buiten de IC bedraagt 1286, 45 meer dan gisteren. De afgelopen 24 uur zijn er 7 verplaatsingen geweest tussen de regio’s.