Patiënten ook in 2019 onveranderd positief over ambulancezorg

Patiënten aan wie spoedeisende- en/of planbare ambulancezorg is verleend, waarderen deze zorg gemiddeld met een 9,1. Dit blijkt uit het tweede landelijke onderzoek van het Nivel naar ervaringen van patiënten met ambulancezorg. Patiënten beoordelen, net als in 2016, de kwaliteit van ambulancezorg als zeer hoog.

Het patiëntervaringsonderzoek in 2019 is de tweede landelijke meting naar de ervaringen van patiënten met de ambulancezorg, de eerste vond plaats in 2016. De ervaringen zijn in kaart gebracht met twee CQ-indexen (Consumer Quality Index): de CQI planbare ambulancezorg en de CQI spoedeisende ambulancezorg.

Continue kwaliteit van ambulancezorg

Beide metingen laten vanuit het perspectief van patiënten een onveranderd positief beeld zien van de kwaliteit van ambulancezorg. Hiermee kan de sector stellen dat het continue hoge kwaliteit van zorg levert, zorg die zeer ruim voldoet aan de verwachtingen van de patiënten. Patiënten beoordeelden de onderwerpen vervoer, bejegening, handelen en communicatie in 2019 net zo positief als in 2016. De ervaringen van de huidige meting voor het kwaliteitsthema ‘meldkamer’ is gestegen ten opzichte van de eerdere metingen. Het blijkt dat centralisten nog vaker vertellen aan de melder wat hij/zij kan doen tot het moment waarop de ambulance arriveert, ook doen zij dit op een begrijpelijke manier.

Kleine verbeterpunten

Uit het onderzoek komen ook kleine verbeterpunten naar voren. Zo gaven patiënten bijvoorbeeld bij de planbare ambulancezorg aan dat zij beter geïnformeerd kunnen worden over het tijdstip waarop zij vervoerd zullen worden. Daarnaast kan de afronding van de zorg bij de patiënt thuis beter. In 2016 kwamen deze punten ook naar voren. In spoedeisende situaties bepaalt de ambulanceverpleegkundige vaak naar welk ziekenhuis een patiënt wordt gebracht. Patiënten gaven hierover in het laatste onderzoek aan dat zij meer bij deze keuze betrokken willen worden.

Burgerplatform

Aanvullend op het vragenlijstonderzoek heeft het Nivel een Burgerplatform Ambulancezorg georganiseerd. Binnen dit gremium discussieerden burgers, met of zonder ervaring met ambulancezorg, over onderwerpen zoals communicatie, samen beslissen en samenwerking in de keten. Het Burgerplatform gaf waardevolle inzichten in de wensen en behoeften van patiënten. Zo gaven de deelnemers aan dat door het uitwisselen van informatie de keuze voor een ziekenhuis vaker gezamenlijk gemaakt kan worden. Het verslag van het Burgerplatform is binnenkort ook beschikbaar op de site van het Nivel en AZN, naast de publicatie van het vragenlijstonderzoek.

Deelnemers onderzoek

Aan het patiënttevredenheidsonderzoek namen in totaal 4904 patiënten uit alle RAV’s deel. Daarvan gaven 2945 patiënten hun mening over spoedeisende ambulancezorg en 1959 patiënten over planbare ambulancezorg.