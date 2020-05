Momenteel weer meer non-COVID-patienten dan COVID-patienten op IC's

Er liggen momenteel voor het eerst, sinds het begin van de corona-uitbraak in Nederland, meer non-COVID-patiënten op Nederlandse IC’s dan COVID-patiënten. Dit meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) dinsdagmiddag.

463 COVID-patiënten

'Het aantal COVID-patiënten dat momenteel op de Intensive Care verblijft, bedraagt 463. Dat zijn er 35 minder dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast 462 non-COVID-patiënten op de IC, 74 meer dan de voorgaande dag', aldus het LCPS.

Alle regio's onder de 100% IC-bezetting

Van de Nederlandse COVID-patiënten op de IC liggen er 451 in Nederland, 32 minder dan gisteren. En 12 in Duitsland, 3 minder dan gisteren. Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘We zien dat de percentuele daling deze week naar verhouding hard blijft gaan. Verder zitten alle regio’s nu onder de 100% IC-bezetting. Voor het eerst in lange tijd liggen er meer non-COVID dan COVID-patiënten op de Nederlandse IC’s.’ Het aantal COVID-opnames buiten de IC bedraagt 1110. Dat zijn er 8 minder dan gisteren. De afgelopen 24 uur zijn er 5 verplaatsingen geweest tussen de regio’s.