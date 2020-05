Nog 323 COVID-19 patiënten in IC-bedden

'Daling zet naar verwachting ook verder door'

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘De afgelopen 24 uur zette de daling van het aantal IC patiënten opnieuw door. We verwachten dat dit ook de komende week het geval zal zijn.’

Nog 3 Duitse IC-bedden bezet

Van de Nederlandse COVID-patiënten op de IC liggen er 320 in Nederland, 26 minder dan gisteren. En 3 in Duitsland, evenveel als gisteren. Het aantal COVID-opnames buiten de IC bedraagt 909. Dat zijn er 10 minder dan gisteren. De afgelopen 24 uur is er 1 verplaatsing geweest tussen de regio’s.