‘Parapluutje’ kan jonge en fitte patiënt zekerheid bieden na beroerte

Een ‘parapluutje’ dat na een beroerte in het hart wordt aangebracht, kan de kans op een nieuwe beroerte bij een groep patiënten met een verhoogd risico enorm verkleinen. Het Catharina Hart- en Vaatcentrum voert deze operatie sinds een jaar als enige ziekenhuis in de regio uit en hoopt dat cardiologen, neurologen, huisartsen en verpleegkundig specialisten vaker doorverwijzen. Vooral jonge en gezonde mensen die een beroerte krijgen, blijken namelijk gebaat bij de behandeling.

De zogenaamde PFO-sluiting zorgt er voor dat een gaatje tussen de twee hartboezems dicht gaat. Dat gaatje is minder bijzonder dan het lijkt. “Normaal sluit het zich vanzelf bij de geboorte, maar bij een derde van de mensen gebeurt dat niet. Dit hoeft geen probleem op te leveren, maar we hebben ontdekt dat bij jonge mensen die een beroerte krijgen, de dertigers en veertigers, dit gaatje soms de oorzaak is. Als we het bij deze patiënten dichten, is de kans dat ze nog een keer een beroerte krijgen, heel klein”, weet interventiecardioloog Pieter-Jan Palmers van het Catharina Ziekenhuis.

Oorzaak beroerte

Juist als de patiënt jong en fit is, is het belangrijk om deze oorzaak aan te pakken, stelt Palmers. “Normaal gesproken is de kans op een nieuwe beroerte een tot twee procent per jaar. Mensen onder de zestig jaar hebben nog tientallen jaren voor zich. Zij voelen zich na de eerste beroerte vaak ook extra onzeker omdat niet duidelijk is waardoor het komt. Bij ouderen zijn er vaak factoren als diabetes die bijdragen aan de kans op een beroerte en is de oorzaak beter te duiden.”

Webinar

Palmers organiseerde met zijn collega’s aanvankelijk voor dinsdag 26 mei een mini-symposium voor zo’n twintig specialisten, maar heeft dit door de corona-crisis omgebouwd tot een online webinair. Een geluk blijkt nu, want er hebben zich inmiddels al veertig medici aangemeld en er is ruimte voor meer deelnemers. “We zijn erg blij met deze interesse. We hebben het eerste jaar een tiental patiënten geholpen met het plaatsen van de paraplu, maar we willen groeien naar een veelvoud hiervan per jaar. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen, zeker medici, weten dat deze ingreep bestaat en effect heeft.”

In het webinar laten de artsen ook zien hoe de operatie wordt uitgevoerd en beantwoorden ze via een live-chat vragen van artsen en verpleegkundigen.