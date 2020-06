Kijk hier naar de proefversie van het coronadashboard

Vrijdag is een eerste versie van het coronadashboard gepubliceerd. 'Dit dashboard brengt verschillende gegevens over het coronavirus samen, zoals het aantal ic-opnames, positieve testuitslagen en een schatting van het aantal besmettelijke mensen', zo laat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vrijdag weten.

Bestrijding tweede golf

'Iedereen in Nederland kan straks in één oogopslag zien wat de stand van zaken is rond de verspreiding van het coronavirus', aldus het ministerie. Met de combinatie van actuele gegevens op het dashboard kan een eventuele tweede golf van het virus sneller en preciezer worden opgespoord en bestreden. Bovendien moet het dashboard waardevolle informatie bevatten voor wetenschappers die onderzoek naar het virus doen.

Indicatoren

Het dashboard werkt met een aantal indicatoren: gegevens die van belang zijn om te weten hoe het gaat. Het RIVM heeft voor een aantal van deze indicatoren reeds ‘signaalwaarden’ ontwikkeld, een soort ‘alarmbellen’. Als de indicator boven die waarden komt kan het nodig zijn om in te grijpen. Of er ingegrepen moet worden, en waar ingegrepen moet worden, is echter nooit een automatisme op basis van één of enkele getallen. Dat zal altijd een analyse van de cijfers vragen en een bestuurlijke weging. Als meerdere indicatoren boven de signaalwaarde komen, kan dat aanleiding zijn voor het kabinet om een advies van het Outbreak Management Team te vragen over nadere maatregelen.

Kijk zelf op het coronadashboard

Het vandaag verschenen dashboard is nog een proefversie, waarin nog niet alle gegevens zijn opgenomen. In de tweede helft van juni moet het dashboard volledig functioneren. Ook zal het dashboard een overzicht bieden van alle geldende maatregelen en adviezen, op landelijk en regionaal niveau. Je kunt de eerste versie van het coronadashboard hier vinden.