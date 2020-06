Komende dagen in Nederland kans op smog door ozon

Van woensdag 24 juni 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020 is er in Nederland kans op smog door ozon. Op woensdag en donderdag wordt er vooral in het zuiden van het land smog verwacht. Op vrijdag is kans op smog in geheel Nederland. Naar verwachting is de luchtkwaliteit dan "slecht". Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog om binnen te blijven en om zware lichamelijke inspanning te beperken.