Grapperhaus: Scherp je gedrag aan om coronavirus te bestrijden!

Vooralsnog geen nieuwe maatregelen

Het Kabinet neemt vooralsnog geen nieuwe maatregelen maar Grapperhaus zei dat als de verslapping doorzet de kans groot is dat er lokaal meer beperkingen worden opgelegd. 'Laten we er met z'n allen voor zorgen dat dat niet landelijk hoeft', zei Grapperhaus.

'Houdt je strikt aan de coronamaatregelen'

'Houd afstand. Blijf thuis bij klachten. Vermijd drukte. Werk zoveel mogelijk thuis. En was uw handen helemaal stuk', waarschuwde Grapperhaus. Daarbij richtte hij zich ook speciaal tot de groep van ongeveer 30 jongeren die in Den Haag een feestje vierde. 'Jullie hebben niet goed opgelet. Corona is wereldwijd helaas overal aanwezig. Als je desondanks toch vindt dat je die dingen moet doen, is dat asociaal. Je plaatst je zo buiten de gemeenschap en denkt alleen aan jezelf', aldus Grapperhaus.