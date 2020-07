Doorbraak: Achilleshiel coronavirus gevonden, essentieel eiwit zorgt voor verspreiding

Er lijkt een doorbraak te zijn geboekt in het onderzoek rond het coronavirus. Een team van internationale onderzoekers heeft de potentiële achilleshiel van het coronavirus gevonden. 'Het gaat om een enzym dat essentieel blijkt voor de verspreiding van het virus in het lichaam', zo heeft het LUMC donderdag bekendgemaakt. De studie, waar LUMC-onderzoekers een belangrijke bijdrage aan leverden, is gepubliceerd in Nature.

PLpro

'Het gaat om een zogenaamde papain-achtige protease, oftewel PLpro. Dit is een enzym dat essentieel is voor het verwerken van virale eiwitten en het vormen van nieuwe virusdeeltjes in menselijke cellen. Maar dat is niet alles. Het vermindert ook de menselijke afweerreactie tegen het virus waardoor het virus makkelijker zijn gang kan gaan', aldus het LUMC.

Twee vliegen in een klap

De onderzoekers zagen een afname in virusverspreiding en een toenemende afweerreactie gericht tegen het virus nadat ze een remmer van het enzym toe hadden gevoegd aan geïnfecteerde epitheelcellen in het laboratorium. 'Onze resultaten bieden de veelbelovende mogelijkheid voor een ‘twee vliegen in één klap-therapie’: het stoppen van virusverspreiding en het tegelijkertijd versterken van het menselijke immuunsysteem', vertelt Ivan Đikić, leider van het onderzoek vanuit de Goethe Universiteit in Frankfurt.

Het eiwit leren kennen

Binnen het LUMC werkten onderzoekers van de Afdeling Cel en Chemische Biologie mee aan deze vondst. Assistent professor Gerbrand van der Heden van Noort: 'Wij hebben reagentia aangeleverd die een cruciale rol hebben gespeeld in het bestuderen van dit essentiële coronavirus enzym. Wij maken kleine eiwitten na en kunnen ook kleine wijzigingen aanbrengen in deze eiwitten, waardoor ze een bepaald signaal teweeg brengen. Het bestudeerde PLpro enzym gaat interacties aan met onze chemische gemaakte eiwitten en daardoor kunnen we leren hoe dit SARS-CoV-2-enzym precies werkt, wat zijn rol is in infectie en hoe we die kunnen remmen.'

Samenwerking

Het vervaardigen van zulke specialistische stukjes moleculair gereedschap is verre van eenvoudig. Er zijn slechts een handvol onderzoeksgroepen op de wereld die ertoe in staat zijn om dit te maken. Het onderzoek was een samenwerking tussen onderzoekers van het Institute of Biochemistry van de Goethe universiteit in Frankfurt en andere onderzoeksgroepen uit Duitsland en dus ook uit Leiden.