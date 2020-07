Opnieuw coronabesmetting geconstateerd op nertsenbedrijf

Bij een nertsenbedrijf in Boxmeer is een besmetting met SARS-CoV-2 vastgesteld. 'Het gaat om een bedrijf met 12.500 moederdieren. De besmetting is aan het licht gekomen door middel van het early warning monitoringssysteem waarmee wekelijks kadavers worden getest op het virus. Het bedrijf wordt zo spoedig mogelijk geruimd', zo melden de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit donderdag.