UNICEF: Loodvergiftiging bij 1 op de 3 kinderen wereldwijd

Eén derde van alle kinderen wereldwijd lijdt aan loodvergiftiging. Dat meldt UNICEF donderdag op basis van baanbrekend onderzoek dat is gedaan in samenwerking met milieuorganisatie Pure Earth. Nooit eerder is er zo’n groot onderzoek uitgevoerd naar loodvergiftiging bij kinderen wereldwijd.

‘The Toxic Truth’

Uit het onderzoek ‘The Toxic Truth’ blijkt dat 800 miljoen kinderen een loodgehalte van 5 microgram of hoger in hun bloed hebben. Als kinderen 5 microgram of meer lood in hun bloed hebben, wordt er gesproken over loodvergiftiging. Dat kan schadelijk zijn voor hun ontwikkeling. Vooral kinderen tot 5 jaar zijn kwetsbaar, omdat hun hersenen volop aan het groeien zijn en hun darmen het giftige metaal makkelijker opnemen. Hierdoor kunnen ze permanente hersenschade oplopen, wat kan leiden tot leer- en gedragsproblemen.

Nederland

Bijna 60.000 kinderen in Nederland hebben loodvergiftiging. Daarvan hebben zo’n 7.600 kinderen zelfs een waarde van meer dan 10 microgram in hun bloed. ‘In Nederland komt loodvergiftiging vooral door loden waterleidingen,’ vertelt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland. Door schadelijke leidingen komen er hoge loodgehaltes in het drinkwater.

Een wereldwijd probleem

Loodvergiftiging is een wereldwijd probleem. Het komt het meest voor bij kinderen in Zuid-Azië en in Afrika. De helft van alle kinderen met loodvergiftiging woont daar. Ook in Georgië, Indonesië, Ghana en Mexico is het een groot probleem.

Oorzaken

Er zijn verschillende oorzaken voor loodvergiftiging. In lage- en middeninkomenslanden wordt lood vaak illegaal en gevaarlijk gerecycled. Als voertuigaccu’s onvoorzichtig geopend worden, kan er zuur en loodstof in de grond terecht komen. Door het verbranden van teruggewonnen lood in openluchtovens, komen er giftige dampen in de lucht terecht. Voor het recyclen van voertuigbatterijen bestaan in deze landen vaak geen duidelijke regels, wat maakt dat 50 procent van het recyclen onveilig gebeurt.

Producten met lood

Daarnaast kunnen conservenblikken, cosmetica, medicijnen, speelgoed en andere producten hoge loodpercentages bevatten. Ook ouders die door hun beroep met lood in contact komen, brengen onbewust lood mee naar huis in hun kleding of aan hun handen. ‘Ouders weten vaak niet dat hun kinderen zo onopgemerkt veel lood binnen krijgen,’ aldus Laszlo.

Maatregelen

UNICEF en Pure Earth pleiten voor dringende maatregelen om gevaarlijke praktijken af te schaffen en illegale en onveilige recycling van loodzuurbatterijen aan te pakken. ‘We willen mensen bewust maken van de omvang en de impact van dit probleem, zodat er maatregelen worden genomen,’ besluit Laszlo.