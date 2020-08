Groeiend draagvlak voor rookvrij sport en spel

Steeds meer mensen vinden het belangrijk dat locaties waar kinderen komen rookvrij zijn. De meeste Nederlanders vinden dat speeltuinen (91%), kinderboerderijen (92%) en (buiten)sportterreinen waar kinderen sporten (87%) geheel rookvrij moeten zijn. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Gezondheidsfondsen voor Rookvrij, een samenwerking tussen Longfonds, Hartstichting en KWF Kankerbestrijding. Michael Rutgers, voorzitter Gezondheidsfondsen voor Rookvrij: ‘Het draagvlak voor een Rookvrije Generatie groeit nog steeds. Vrijwel iedereen vindt het vanzelfsprekend dat kinderen in een rookvrije omgeving opgroeien. Toch kunnen kinderen op veel plekken niet rookvrij spelen en sporten. Dat is onacceptabel.’

Uit het onderzoek dat is uitgevoerd door Kantar blijkt het draagvlak onder de Nederlandse bevolking voor rookvrije locaties waar kinderen komen hoog. De afgelopen jaren is het aantal Nederlanders dat verschillende omgevingen geheel rookvrij wil zien enorm toegenomen. Zo steeg het draagvlak voor geheel rookvrije basisschoolterreinen van 89% in 2009 naar 94% in 2020.

Onbegrijpelijk

Vanaf 1 augustus zijn alle schoolterreinen in ons land wettelijk verplicht rookvrij. Rutgers: ‘Een goede zaak. We hebben jarenlang met diverse partijen samengewerkt aan het realiseren van rookvrije schoolpleinen. Ik ben trots dat we nu echt zover zijn dat kinderen op het schoolplein niet meer in aanraking komen met tabaksrook. Tegelijkertijd is het onbegrijpelijk dat er dan nog wel gerookt wordt op andere plekken waar kinderen spelen en sporten. Dat moet snel veranderen.’

Oproep aan bestuurders sportverenigingen en speelplekken

Volgens Rutgers hebben we geen tijd te verliezen. Elke week raken honderden kinderen verslaafd aan roken. En elk jaar overlijden 20.000 mensen in ons land aan de gevolgen van (mee)roken. ‘Dat moet zo snel mogelijk stoppen. Het is belangrijk dat we samen het goede voorbeeld geven. Zien roken, doet roken. Daarom roep ik alle bestuurders van sportverenigingen en speelplekken op om hun terrein volledig rookvrij te maken. Zodat onze kinderen er rookvrij kunnen spelen en sporten. Niemand wil toch dat kinderen meeroken of het later zelf gaan doen? Zelfs de rokers willen dat niet.’

Rookvrij.nl: meer dan 100.000 handtekeningen

Inmiddels is er al meer dan 100.000 keer getekend op rookvrij.nl. Op dit platform van de Rookvrije Generatie kunnen mensen tekenen voor rookvrije sportverenigingen of speelplekken in hun eigen omgeving. Rutgers: ‘Hoe meer mensen tekenen, hoe makkelijker het wordt om het bestuur te overtuigen van rookvrij beleid. Iedereen kan iets doen. Met één klik op rookvrij.nl’

Rookvrij sporten

Op dit moment is de helft van alle speeltuinverenigingen en kinderboerderijen rookvrij. Rond de 1500 sportverenigingen in ons land zijn (deels) rookvrij. Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter NOC*NSF zegt daar over: ‘Dat worden er gelukkig steeds meer. We zijn blij met deze ontwikkeling en vinden het ook belangrijk dat sportbonden en verenigingen hun verantwoordelijkheid nemen en het goede voorbeeld geven. Het is onze ambitie om in 2025 nagenoeg alle sportverenigingen rookvrij te hebben. Zo ver zijn we nog niet. Samen zijn we op weg naar een Rookvrije Generatie.’

Rookvrij spelen in Den Haag

Mohamed Taheri maakte in Den Haag alle speelplekken rookvrij. ‘Toen ik met mijn zoontje in de speeltuin op het Oranjeplein in Den Haag was, viel me steeds vaker op dat er tussen de spelende kinderen gerookt werd. Ik ergerde me hieraan. Ik heb toen navraag gedaan bij de gemeente en schreef een brief naar de verantwoordelijke wethouder. Vanaf toen is het balletje gaan rollen. Het Oranjeplein werd als allereerste openbare speeltuin rookvrij.’

Inmiddels zijn alle speelplekken in Den Haag rookvrij dankzij de enthousiaste buurtbewoner Mohamed Taheri. ‘De reacties die we krijgen zijn heel positief. Soms krijgen we minder positieve reacties van mensen die vinden dat er iets van hen ontnomen wordt. Ik ga dan op een positieve manier het gesprek aan en geef aan: als je wilt roken, doe het dan liever niet in de buurt van kinderen.’