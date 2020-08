Aantal nieuwe besmettingen met 4.013 nagenoeg gelijk aan week geleden

Toename opnames en overlijdens

'Er zijn in de afgelopen week 50 patiënten gemeld die voor COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Dat zijn er 12 meer dan vorige week. Daarnaast zijn er 16 laboratorium-bevestigde COVID-19 patiënten als overleden gemeld, 7 meer dan in de week er voor', aldus het RIVM.

102.000 mensen getest afgelopen week

In de afgelopen week hebben ruim 102.000 mensen laten testen in de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst teststraten. Dat zijn 3.500 mensen meer dan de week daarvoor. Het percentage positieve testen op landelijk niveau is deze week 3,5% is ongeveer gelijk gebleven. Het reproductiegetal ligt net met 1,19, net als vorige week, boven de 1. Het reproductiegetal is 1,19. Dit betekent dat 100 mensen die besmet zijn met het nieuwe coronavirus samen leiden tot 119 andere mensen die besmet worden. Het getal is ten opzichte van vorige week, toen het reproductiegetal 1,20 was, minimaal veranderd. Het betrouwbaarheidsinterval ligt nog steeds in het geheel boven de 1.

Werkelijke aantallen hoger

De in de afgelopen week gemelde patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen week positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen weken soms nog aangevuld. Omdat het aannemelijk is dat niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, zijn de werkelijke aantallen in Nederland waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.