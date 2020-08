Negatief zwemadvies Noordzee: rioolwater op zee geloosd door stroomstoring

Er geldt een negatief zwemadvies bij het Noorder- en Zuiderstrand en bij het Zwarte Pad. 'Het water is vervuild geraakt doordat er maandag rioolwater op zee is geloosd vanwege de grote stroomstoring', zo waarschuwt het Hoogheemraadschap Delfland dinsdag.

Onvoldoende waterkwaliteit zwemwater

'De waterkwaliteit in zee is momenteel onvoldoende en zwemmers hebben als gevolg van de verontreiniging grote kans dat ze maag- en/of damklachten oplopen', aldus het Hoogheemraadschap.

Grote stroomstoring

Door de stroomstoring van gisteren stopte het gemaal en moest (riool)water op de Noordzee worden geloosd. In verband met de grote stroomstoring op maandag 17 augustus in Den Haag lag afvalwaterzuivering Houtrust in Den Haag tijdelijk stil. Gedurende de stroomstoring kon er geen afvalwater gezuiverd worden.

Op zee geloosd

Vanwege het uitvallen van de AWZI Houtrust door de stroomstoring, heeft het Hoogheemraadschap gisteren tijdelijk ongezuiverd rioolwater geloosd op zee. Voor het leven in zee is dat niet schadelijk. Omdat de stoomstoring langer duurde, heeft het hoogheemraadschap meer afvalwater op zee geloosd. Hierover heeft het hoogheemraadschap contact met Rijkswaterstaat en de Omgevingsdienst. De Omgevingsdienst Midden Holland heeft op basis hiervan direct een negatief zwemadvies afgegeven voor het Noorderstrand, Zuiderstrand, en het Zwarte Pad. Ga daar dus niet zwemmen.

Rijkswaterstaat test waterkwaliteit

Rijkswaterstaat monitort de waterkwaliteit van de zee vanaf vandaag. Op basis van de resultaten, bepaalt de Omgevingsdienst wanneer het zwemwater weer wordt vrijgegeven. Houd zwemwater.nl in de gaten om te zien wanneer het water weer goed is.