Afspraken over vierde coronavaccin voor Europa

Derde type vaccin

'Met CureVac krijgen de lidstaten van de EU zicht op een derde type vaccin, een zogenoemd mRNA-vaccin. Ook bij deze afspraken zijn mogelijkheden om te doneren aan kwetsbare landen aan bod gekomen', aldus het ministerie van VWS

Messenger-RNA (mRNA)

CureVac werkt aan de ontwikkeling van een volledig nieuwe type vaccin dat werkt op basis van zogenaamd messenger-RNA (mRNA). Daarbij wordt een specifiek molecuul als ‘boodschapper’ in de cellen van het menselijk lichaam verspreid. De informatie die dit molecuul geeft, gebruikt het lichaam vervolgens om zelf de werkzame stoffen aan te maken om het virus te bestrijden.

Hugo de Jonge

Minister De Jonge van VWS: 'Alleen met goede vaccins kunnen we ons tegen het coronavirus wapenen. We zetten alles op alles om Europa, en ook minder ontwikkelde landen, snel van voldoende vaccins te kunnen voorzien. Door deze afspraken met CureVac komen we weer een stap dichter bij dat doel.'

JNT

De onderhandelingen over veelbelovende coronavaccins worden gevoerd door het zogeheten Joint Negotiation Team (JNT). Naast de Europese Commissie zijn hierin ook de vier landen van de Inclusieve Vaccin Alliantie (Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland) op ambtelijk niveau vertegenwoordigd, evenals Spanje, Zweden en Polen.

Europese onderhandelingen

Het JNT is, namens de lidstaten van de Europese Unie, in gesprek met meerdere farmaceuten, om de kansen te spreiden en over een werkend vaccin te kunnen beschikken zodra dit door een bedrijf is ontwikkeld. Gewerkt aan een breed portfolio van verschillende typen vaccins. In deze gesprekken maken de onderhandelaars prijsafspraken waarin betaalbaarheid en toegankelijkheid van het vaccin belangrijke uitgangspunten zijn. Nederland wordt bij de gesprekken met vaccinproducenten onder andere bijgestaan door wetenschappelijke experts van het RIVM.

Eerder zijn er succesvol gesprekken afgerond met Astra Zeneca, het samenwerkingsverband van Sanofi Pasteur en GSK, en Janssen Pharmaceutical NV. De verwachting is dat ook de komende weken meerdere gesprekken afgerond kunnen worden.