VWS en GGD’en roepen op: ‘Testen: graag! Maar alleen bij klachten’

Nu het aantal besmettingen helaas weer toeneemt, zien we ook het aantal testaanvragen stijgen. Dat is natuurlijk goed, want thuisblijven en testen bij klachten is, samen met het traceren van de contacten van besmette personen, cruciaal om het virus onder controle te houden. We zien dat het aantal testen nu zo snel groeit, dat de druk op de testketen snel oploopt. De afgelopen week (17 tot en met 21 augustus) is het aantal testafspraken in alle regio’s met zo’n 40% toegenomen in vergelijking met de week daarvoor. In sommige regio’s ging het nog sneller. Om personen mét klachten te kunnen blijven testen, doen het ministerie van VWS en de GGD’en deze oproep. De oproep is ook gericht aan bijvoorbeeld werkgevers en sportbonden: test alleen personen zonder klachten als het wegens verplichtingen echt nodig is.

De huidige testcapaciteit is ingericht op basis van schattingen van het RIVM over het aantal mensen in deze periode met luchtwegklachten. Het is cruciaal om aan deze testvraag te kunnen blijven voldoen. Daarom werken VWS, de GGD’en en de laboratoria aan het vergroten van hun testcapaciteit. De komende weken en maanden wordt de capaciteit overal verder uitgebreid met het oog op de verwachte groei van het aantal mensen met luchtwegklachten in het najaar.

Er loopt momenteel een aantal onderzoeken om te kijken in hoeverre en op welk moment, testen zonder klachten zinvol is. Eén daarvan betreft het onderzoek naar reizigers die terugkeren uit oranje of rode gebieden. In dat kader wordt aan reizigers van een aantal vluchten op Schiphol de mogelijkheid geboden zich te laten testen. Dit blijft mogelijk, maar de teststraat op Schiphol wordt beheerst opgeschaald, zodat dit niet ten koste gaat van de capaciteit die nodig is om te voldoen aan de testvraag van mensen met klachten.