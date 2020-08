Meeste naasten positief over kwaliteit van leven tijdens de coronacrisis

De ervaren kwaliteit van leven van naasten van mensen met een verstandelijke beperking is niet veranderd sinds de coronacrisis. De meeste naasten hebben goed contact met hun familielid met een verstandelijke beperking en krijgen ondersteuning aangeboden van familie en vrienden. Wel is er een aanzienlijke groep naasten die het zorgen voor hun familielid zwaar vindt, zich moeilijk kan ontspannen en last heeft van negatieve gevoelens. Dit blijkt uit het vragenlijstonderzoek onder 266 naasten dat het Nivel afgelopen juni uitvoerde.

In een vergelijking met onderzoek uit 2019 van net vóór de coronacrisis, blijkt dat naasten sindsdien niet anders oordelen over hun kwaliteit van leven. Drie kwart van de naasten vindt hun kwaliteit van leven goed of heel goed. Wel vindt 27% het zwaar om tijdens de coronacrisis voor hun familielid te zorgen. Een kleine 20% heeft last van negatieve gevoelens, zoals somberheid, wanhoop of angst.

Goed contact met familielid tijdens coronacrisis

De meeste naasten hebben tijdens de coronacrisis goed contact met hun familielid met een verstandelijke beperking. Voor een deel verloopt het contact echter moeizaam. 15% vindt het lastig om plezier te hebben met hun familielid en 7% lukt het niet om hun familielid gerust te stellen. Door de beperkingen van de coronamaatregelen vinden vooral naasten van wie het familielid in een zorginstelling of woonvoorziening woont het contact lastig.

Meer hulp van familie en vrienden

De meeste naasten krijgen tijdens de coronacrisis ondersteuning van familie of vrienden. Zij krijgen vooral aandacht in de vorm van een luisterend oor of genegenheid. De meerderheid voelt zich ook gesteund, bijvoorbeeld doordat anderen hen opvrolijken of zeggen dat ze het goed doen. Sinds de coronacrisis is het aandeel naasten dat hulp krijgt van familie of vrienden toegenomen. Zij krijgen vaker hulp bij bijvoorbeeld boodschappen of het huishouden.

Over het onderzoek

In juni 2020 deden 266 naasten mee aan vragenlijstonderzoek met gesloten en open vragen. Een deel van de participanten is geworven via het Panel Samen Leven. In de methodische toelichting op het onderzoek staat meer over de uitvoering van de studie en wie eraan hebben meegedaan. Deze studie is uitgevoerd met subsidie van VWS. Vervolgonderzoek vindt plaats met subsidie van ZonMw in het COVID-19-programma.