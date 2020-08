Eerste patiënt gestart met afbouw antidepressiva in grootschalig landelijk onderzoeksproject

Het UMCG doet mee aan een landelijke onderzoek naar de afbouw van antidepressiva. In 5 UMC’s loopt deze zogeheten OPERA-studie. De eerste deelnemer in Groningen is onlangs begonnen met het afbouwen van zijn antidepressivum.

Huib Burger, arts-onderzoeker bij de afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde van het UMCG en projectleider in Groningen bij OPERA, vertelt: “Antidepressiva zijn medicijnen die goed kunnen werken tegen een depressie. De werkzaamheid kan echter erg verschillen tussen mensen. Sommige mensen die antidepressiva gebruiken herstellen volledig van hun depressie, terwijl anderen nog lang last houden van depressieve klachten.” Medicatie tegen een depressie wordt veel voorgeschreven. Ruim 150.000 mensen met een depressie gebruiken antidepressiva langer dan een jaar. “Dit is niet altijd goede zorg,” aldus Huib Burger. “Veel mensen hebben moeite om te stoppen met antidepressiva, ook als het niet duidelijk is of deze medicijnen nog wel nodig zijn.”

Afbouw antidepressiva

Het landelijke onderzoeksproject ‘OPERA’ brengt in kaart hoe het herstel van een depressie verloopt, bij welke patiënten antidepressiva afgebouwd kunnen worden en op welk moment dat het beste kan. Psychiater en onderzoeker Sjoerd van Belkum verbonden aan de afdeling Psychiatrie van het UMCG legt uit: “Huidige behandelrichtlijnen adviseren om na het herstel van de depressie in ieder geval een aantal maanden antidepressiva te blijven gebruiken. Hoe lang iemand die hersteld is van een depressie antidepressiva moet blijven gebruiken, weten we echter niet goed. Voor sommigen is langer gebruik nodig, terwijl anderen misschien eerder kunnen stoppen.” De informatie uit het OPERA-onderzoek zal artsen helpen bij het geven van advies en begeleiding van mensen die willen afbouwen en stoppen met hun antidepressiva.

OPERA-onderzoek

Het OPERA-project is een landelijke samenwerking tussen vijf universitair medische centra in Nederland, waaronder het UMCG. In het UMCG zijn er onderzoekers en medewerkers betrokken van de afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde en van de afdeling Psychiatrie. Er wordt in het Noorden van het land verder samengewerkt met huisartsen en apothekers, en met grotere en kleinere GGZ-instellingen zoals Lentis, GGZ-Drenthe of IP-GGZ. Dat nu de eerste deelnemer in Groningen is begonnen met afbouwen is een belangrijke eerste stap, maar het is nodig dat meer mensen gaan meedoen aan het OPERA-project om straks alle onderzoeksvragen goed te kunnen beantwoorden. Hoe meer deelnemers des te beter de toekomstige richtlijnen.