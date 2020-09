Minister Tamara van Ark geeft startsein verzending brieven Donorregister in bibliotheek Katwijk

Vanaf vandaag vallen de eerste brieven voor het nieuwe Donorregister op de mat. Iedereen vanaf 18 jaar die nog geen keuze heeft ingevuld in het Donorregister, ontvangt in de komende maanden een brief met de vraag dat alsnog te doen. Minister Tamara van Ark brengt in dit kader een bezoek aan de Bibliotheek Katwijk. Bijna 800 bibliotheken door het hele land geven voorlichting en bieden hulp bij het invullen van de keuze in het Donorregister. Vanaf nu kun je hiervoor zonder afspraak binnenlopen bij een bibliotheek in de buurt. Je hoeft hiervoor niet te wachten op de brief. De verzending van zo’n 7 miljoen brieven vindt stap voor stap plaats tussen begin september 2020 en half maart 2021.

Sinds 1 juli 2020 geldt in Nederland de nieuwe donorwet. Tot nu toe hebben 7,4 miljoen mensen hun keuze ingevuld op donorregister.nl*. Iedereen vanaf 18 jaar die in een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, komt in het Donorregister. Vanwege het coronavirus krijgen zij extra tijd om hun keuze in te vullen. Om iedereen die nog een keuze moet invullen hieraan te herinneren, verstuurt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vanaf begin september brieven. Bij de brieven zit het formulier waarop zij hun keuze kunnen invullen. Wie zijn keuze over orgaandonatie heeft gemaakt, kan deze direct invullen op donorregister.nl. Wachten op de brief is niet nodig. Inwoners van Amsterdam ontvangen als eerste een brief. Bekijk de planning van de eerste brief hier.

Minister Tamara van Ark bezoekt vandaag de bibliotheek in Katwijk: “Vanaf vandaag herinneren wij per brief volwassenen die hun keuze over orgaan- en weefseldonatie nog moeten invullen. Ik ben blij dat veel bibliotheken hulp en ondersteuning bieden bij dit onderwerp. Want hier is behoefte aan. Bijvoorbeeld onder ouderen, minder digitaal vaardigen en mensen die geen of beperkt Nederlands spreken. Wanneer mensen een brief ontvangen, is het fijn dat zij met vragen of hulp bij het invullen van hun keuze terecht kunnen bij de bibliotheek bij hen in de buurt.” In de bibliotheek vind je ook de folder van het nieuwe Donorregister in verschillende talen.

Jos Debeij, Hoofd Bibliotheekstelsel bij de Koninklijke Bibliotheek vult aan: “Ik ben trots dat mensen voor hulp bij het invullen van hun keuze in het donorregister of extra uitleg over de wet terecht kunnen bij honderden bibliotheken in het land. Dit past goed bij de informatieve en maatschappelijke functie die bibliotheken steeds meer innemen.”

Brieven van het Donorregister

Volwassenen die nog geen keuze hebben ingevuld in het Donorregister, ontvangen post van het Donorregister. Wie zes weken na ontvangst van de brief geen keuze invult, krijgt een tweede brief. Onderneem je daarna ook geen actie? Dan kom je met ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’ in het Donorregister. Hier ontvang je een bevestigingsbrief van. ‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’ betekent dat je organen en weefsels na je overlijden naar een patiënt kunnen gaan. De arts bespreekt dit met de partner of familie. Je kunt je keuze altijd veranderen in het Donorregister.