Aantal nieuw gemelde COVID-19 besmettingen hetzelfde als week daarvoor

In de afgelopen week zijn er 3.597 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. 'Dit aantal is nagenoeg hetzelfde als het aantal nieuwe meldingen van vorige week toen er 3.588 meldingen waren. In bijna alle leeftijdsgroepen is deze stabilisatie te zien', zo meldt het RIVM dinsdag.

Zuid- en Noord-Holland

De meeste meldingen van nieuwe vastgestelde besmettingen komen net als vorige week uit de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland. In Noord-Holland is het aantal nieuwe besmettingen licht gedaald. In de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Utrecht is het aantal nieuwe besmettingen iets gestegen in vergelijking met het aantal in de week ervoor

Percentage positieve testen deze week 2,2%

Tussen 24 tot en met 30 augustus lag het aantal personen dat zich heeft laten testen bij de testlocaties van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdiensten op 163.572, een toename van ruim 23.000 geteste personen vergeleken met de week daarvoor. Van de mensen die zich afgelopen week hebben laten testen en waarvan de testuitslag inmiddels bekend is, heeft 2,2% een positieve uitslag. In de week van 17 augustus was dit 2,5%.

Hoogts in GGD regio’s Rotterdam-Rijnmond, Amsterdam en Haaglanden

In vier van de 25 GGD regio’s (Brabant-Zuidoost, Haaglanden, Utrecht en Gelderland-Midden) is het percentage positieve testen licht gestegen ten opzichte van vorige week. In de andere regio’s is het percentage positieve testen gedaald of gelijk gebleven. Het percentage positief was het hoogst (3,8-4,5%) in de GGD regio’s Rotterdam-Rijnmond, Amsterdam en Haaglanden.